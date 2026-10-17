معاون وزیر نیرو در سفر به شهرستان کبودراهنگ، از طرح‌های آبرسانی و برق این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آرش کردی از روند احداث برج خشک دو نیروگاه شهید مفتح بازدید کرد و گفت: برای اینکه مصرف آب در این نیروگاه کاهش یابد برج‌های خشک واحد دو باید تمکیل و سه و چهار با تامین اعتبار ساخته شود.

او در بازدید از روند احداث پست برق ۶۳ کیلواتی ناحیه صنعتی شیرین‌سو با اعتبار بیش از ۱ همت نیز افزود: با تخصیص اعتبار لازم، این پست، دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان نیز در بازدید از مجتمع آبرسانی عظیم دره با حجم ۲هزار مترمکعب و آبرسانی به شهر گل‌تپه و ۴۵ روستا به احداث ۶ مجتمع آبرسانی دیگر در روستا‌های شهرستان کبودراهنگ اشاره کرد و تخصیص اعتبار برای احداث و تکمیل آنها را خواستار شد.

فتح الله توسلی نماینده مردم شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ در مجلس نیز گفت: برای پست برق این ناحیه صنعتی ۱۰۰ میلیارد تومان تامین و تجهیزات اولیه خریداری شده و برای احداث واحد‌های صنعتی این ناحیه نیازمند بهره‌برداری سریع این پست برق است.

در ادامه سفرمعاون وزیر نیرو از طرح تصفیه فاضلاب شهر کبودراهنگ با ورودی آب ۴۰ لیتر و خروجی ۳۵ لیتر در تصفیه خانه فاضلاب شهری بازدید شد.