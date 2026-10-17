فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی خوزستان با تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و زیربنای تأمین امنیت غذایی، از ثبت ۲۴۴ خبر تغییرکاربری غیرمجاز در استان طی سه‌ماهه دوم امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شریف شریفی اظهار کرد: اراضی کشاورزی از مهم‌ترین منابع تولید و تأمین امنیت غذایی جامعه به شمار می‌روند و حفاظت از این سرمایه ارزشمند، علاوه بر مسئولیت دستگاه‌های متولی، نیازمند مشارکت و همراهی مردم است.

وی افزود: شناسایی به‌موقع تغییرکاربری‌های غیرمجاز، نقش مهمی در جلوگیری از گسترش تخلفات، پیشگیری از تخریب اراضی حاصلخیز و صیانت از ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی دارد؛ ازاین‌رو، گزارش‌های مردمی می‌تواند به تسریع روند شناسایی تخلفات و انجام اقدامات قانونی کمک کند.

سرهنگ شریفی با اشاره به عملکرد سه‌ماهه دوم سال جاری بیان کرد: در این مدت، ۲۴۴ خبر تغییرکاربری غیرمجاز از طریق سامانه پایش، سامانه تلفنی ۱۳۱ و با مشارکت همیاران سبز زمین ثبت شده است که این گزارش‌ها نقش مؤثری در شناسایی به‌موقع تغییرکاربری های غیرمجاز و تقویت روند نظارت بر اراضی کشاورزی دارند.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی خوزستان ادامه داد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌ و ساز یا تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ یا آدرس اینترنتی cms.laoi.ir گزارش دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از زمین‌های کشاورزی، مسئولیتی همگانی است و همکاری مردم و اعلام به‌ موقع اخبار و اطلاعات مربوط به تخلفات، گامی مؤثر در جلوگیری از نابودی اراضی حاصلخیز، حفظ منابع تولید و تضمین امنیت غذایی نسل‌های آینده خواهد بود.