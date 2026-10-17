به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،آیین اختتامیه جشنواره تئاتر استانی کاراولی‌های رویش با رونمایی از تندیس استاد منصور حمیدی و تجلیل از خدمات فرهنگی و هنری وی همراه شد؛ هنرمندی که بیش از شش دهه از زندگی خود را به فعالیت در عرصه نمایش، نگارش آثار نمایشی، پژوهش و مدیریت فرهنگی و هنری اختصاص داده است.

منصور حمیدی متولد ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۲۸ فعالیت نمایشی خود را از سال ۱۳۴۳ در دبیرستان منصور تبریز و زیر نظر زنده‌یاد فیروز پورفرهاد آغاز کرد. او در طول سال‌های فعالیت خود در بیش از ۱۵۰ اجرای نمایشی و اثر تلویزیونی، داستانی و سینمایی حضور داشته است.

وی دانش‌آموخته رشته علوم تربیتی دانشگاه تبریز و دارای مدرک کارشناسی ارشد نمایش با گرایش بازیگری و کارگردانی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران است و از محضر استادانی چون فیروز پورفرهاد، محمدعلی رشدی، احمد دامود، حکیم رابط، رکن‌الدین خسروی، محمود حکاک کریمی و فرهاد ناظرزاده کرمانی بهره برده است.

حضور در آثاری همچون دست بالای دست، آی باکلاه، آی بی‌کلاه و چوب‌به‌دست‌های ورزیل نوشته غلامحسین ساعدی، باغ‌وحش شیشه‌ای اثر تنسی ویلیامز، دیوار نوشته ژان پل سارتر، روی سنگ‌فرش خیس اثر اکبر رادی، درس نوشته اوژن یونسکو، پزشک اجباری اثر مولیر، زمین مقدس نوشته ایوب آقاخانی، خواستگاری اثر آنتون چخوف و بلبل سرگشته نوشته علی نصیریان بخشی از کارنامه هنری این پیشکسوت تئاتر است.

حمیدی در حوزه نگارش نمایشنامه نیز آثاری از جمله آپاردی سئل‌لر سارانی، ارثیه، پگاه در شب، مویه کن سارایوو، خرید شب عید رستم دستان، تبریزین آنالاری و مضحکه امیرارسلان نامدار را در کارنامه دارد.

فعالیت‌های پژوهشی وی نیز حوزه‌هایی چون شناسایی و مستندسازی هنر‌های سنتی تبریز، هریس، اسکو و آذرشهر، بررسی ظرفیت‌های نمایشی ادبیات شفاهی آذربایجان، جایگاه زن در ادبیات شفاهی، پیشینه اوزان‌ها و عاشیق‌ها و مطالعه نمایش عامیانه کوسا گلین را دربر می‌گیرد.

کارشناسی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ناحیه آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان، مسئولیت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، مدیریت امور هنری فرهنگسرای تبریز و مدیریت هنر‌های سنتی سازمان میراث فرهنگی استان از دیگر سوابق اجرایی و فرهنگی این هنرمند است.

رونمایی از تندیس و تجلیل از استاد منصور حمیدی در اختتامیه رویش، پاسداشت کارنامه هنرمندی بود که تجربه حضور در صحنه را با نگارش، پژوهش و خدمت فرهنگی پیوند زده و بخش مهمی از زندگی خود را در مسیر هنر‌های نمایشی آذربایجان سپری کرده است.