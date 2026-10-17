رویداد ملی «ایران‌جان» در یازدهمین ایستگاه خود به معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان مرکزی می‌پردازد؛ استانی صنعتی و اقتصادی که در کنار برخورداری از معادن غنی، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی و تجارت برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، «ایران‌جان» فرصتی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و گردشگری استان‌های مختلف کشور و آشنایی بیشتر مردم با ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده مناطق ایران است.

این بار نوبت استان مرکزی است؛ استانی که به‌واسطه فعالیت‌های صنعتی و معدنی خود شناخته می‌شود و در حوزه استخراج و فرآوری سنگ‌های معدنی، به‌ویژه تراورتن و مرمر، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد؛ ظرفیتی که از برخی جهات با توانمندی‌های معدنی استان کردستان قابل مقایسه است.