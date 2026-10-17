فرمانده سپاه نینوا گلستان و دبیرکل دومین اجلاسیه ۴ هزار شهید استان، در جلسه با مسئولان و دبیران کمیته‌های این اجلاسیه، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استانی و تداوم فعالیت‌ها تا پایان برگزاری کنگره تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سردار سیدموسی حسینی با اشاره به راهبرد استفاده از ظرفیت‌های استان اظهار کرد: راهبرد ما استفاده از ۱۰۰ درصد ظرفیت‌های استانی است تا بتوانیم در آینده نیز از این ظرفیت‌ها بهره کافی ببریم.

حسینی با اشاره به نشست با هنرمندان استان و بررسی اقدامات انجام‌شده افزود: راهبرد ترسیم‌شده پاسخ داده است و اوج این اقدامات را در اجرای سمفونی، سرود و نمایش و حتی اجرای این رویداد بزرگ خواهیم دید.

دبیرکل دومین اجلاسیه ۴ هزار شهید گلستان همچنین از برگزاری یادواره شهدای استان توسط گلستانی‌های مقیم تهران خبر داد و گفت: این مراسم روز دوشنبه در حسینیه گلستانی‌های مقیم تهران برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل شناسنامه شهدای استان بیان کرد: ۲۰۰ جلد شناسنامه شهدا تهیه شود و از هر شهید نیز یک جلد به کنگره تحویل داده شود و همچنین تولید آثار کمیک درباره شهدا در طول سال در دستور کار قرار گیرد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر تداوم فعالیت‌ها تا پایان برگزاری اجلاسیه خاطرنشان کرد: کار‌ها را با همین ضرب‌آهنگ پیش ببرید و حضور فعالی در مراسم داشته باشید.

حسینی همچنین بر برنامه‌ریزی برای رونمایی از کتاب‌ها در برنامه‌های مختلف تأکید کرد و افزود: در کنار نمایشگاه نیز با همکاری هلال‌احمر، نمازخانه‌ای برپا خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور اقشار مختلف در کنگره تصریح کرد: برای اینکه هم میدان حضور مردم فراهم باشد و هم کنگره برگزار شود، هر شب جمعیت از اقشار مختلف به کنگره دعوت می‌شوند.

دبیرکل دومین اجلاسیه ۴ هزار شهید گلستان در پایان تأکید کرد: این کنگره فرصتی برای استان و همه کسانی است که در این عرصه فعالیت می‌کنند.