با حمایت مدیران سازمان منطقه آزاد سرخس و همت سرمایه‌گذاران، کارخانه پنبه «طلای سفید» راه‌اندازی و فعال شد.

بازگشت کارخانه پنبه «طلای سفید» سرخس به چرخه تولید و اشتغال

بازگشت کارخانه پنبه «طلای سفید» سرخس به چرخه تولید و اشتغال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم‌مقام مدیرعامل و معاون سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی سازمان، به همراه جمعی از مدیران این منطقه، از کارخانه پنبه «طلای سفید» سرخس بازدید کردند.

محسن پوراحمدی بازدید افزود: این واحد تولیدی در سال گذشته به دلیل برخی مشکلات و محدودیت‌ها، از جمله موانع مربوط به ورود مواد اولیه، با توقف فعالیت مواجه شده بود؛ ازاین‌رو، جلساتی به‌صورت مستمر با مسئولان گمرک شهید شوشتری و سایر نهاد‌های ذی‌ربط برگزار شد و با مساعدت و همکاری این نهادها، این واحد تولیدی بار دیگر به چرخه تولید بازگشت.

وی تصریح کرد: با رفع موانع پیشین و تسهیل ورود محصولات کشاورزی به کارخانه، زمینه فعالیت مجدد این مجموعه و اشتغال حدود ۱۶ نفر نیروی انسانی فراهم شده است.

پوراحمدی گفت: این واحد تولیدی با ظرفیت فرآوری ۴۰ تن پنبه در هر شیفت هشت‌ساعته و ظرفیت اسمی سالانه ۲۵ هزار تن، از توانمندی قابل‌توجهی در تأمین نیاز زنجیره تولید و فرآوری پنبه شهرستان و استان برخوردار است.

وی افزود: در جریان این بازدید، موضوعاتی از جمله تأمین پایدار مواد اولیه، افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های تولیدی، حمایت از کشاورزان منطقه و توسعه فرصت‌های شغلی مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از احیای واحد‌های صنعتی و تولیدی، تسهیل فرآیند‌های اقتصادی و صیانت از اشتغال موجود، از اولویت‌های سازمان منطقه آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی سرخس در مسیر رونق تولید و توسعه پایدار اقتصادی منطقه است.