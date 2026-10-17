روستای تراران بالا (دلارام در گویش محلی) در شهرستان تفرش، با پرورش شمار زیادی از پزشکان و متخصصان برجسته کشور، به «روستای پزشکان» شهرت یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جاده‌های پرپیچ‌وخم تفرش را که پشت سر می‌گذاریم، حدود ۶ کیلومتر مانده به این شهرستان به روستای تراران بالا می‌رسیم؛ آبادی‌ای که به واسطه تعداد قابل توجه پزشکان برخاسته از آن، به روستای پزشکان معروف شده است.

این روستا با حدود ۱۷۵ خانوار، زادگاه شمار زیادی از پزشکان و متخصصان برجسته کشور است؛ به‌گونه‌ای که به گفته اهالی، حدود ۱۷۰ پزشک از این روستا برخاسته‌اند.

یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های این روستا، پروفسور اردشیر قوام‌زاده، پدر پیوند مغز استخوان ایران است که با راه‌اندازی و توسعه دانش پیوند مغز استخوان، نقش مهمی در گسترش این دانش پزشکی در کشور داشته است.

پروفسور قوام‌زاده می‌گوید پس از بازگشت به ایران، دانش و فناوری‌های نوین پیوند مغز استخوان را توسعه داد و با تربیت پزشکان متخصص، زمینه گسترش مراکز پیوند در کشور را فراهم کرد. اکنون نیز شمار زیادی از شاگردان او در مراکز درمانی سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و دانش پیوند مغز استخوان در ایران توسعه یافته است.

تراران بالا نمونه‌ای از روستاهای استان مرکزی است که نام آن نه فقط با طبیعت و زندگی روستایی، بلکه با چهره‌های علمی و پزشکی برجسته کشور گره خورده است.