به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در آیین تجلیل از پرستاران ایثارگر و خانواده پرستار شهیده در رشت از پرستاران پرتلاش و نمونه، بیمارستان دکتر حشمت و فرزند پرستار شهید مرضیه نبوی نیا که در حادثه تروریستی آمریکایی- صهیونی دی ماه به شهادت رسیده بود تجلیل شد.

اشرف محمدنیا، استاد دانشگاه در این مراسم با اشاره به جایگاه والای پرستاران وایثارگری‌های آنان در کاهش درد بیماران گفت:امروز زنان رسالت خطیر زینبی بر دوش دارند و باید با الگوگیری از سیره حضرت زینب سلام الله علیها برای ظهور امام عصر مهدی موعود عج الله تعالی فرجه الشریف ایفای نقش کنند.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ایران اسلامی افزود: جنگ امروز جنگ روایت‌هاست؛ که باید با جهاد تبیین و تنویر افکار عمومی حقایق را روشن و روایات دروغین دشمن را آشکار کنیم.

مدیرمؤسسه قرآن و عترت نسیم هدایت هم با بر ترویج فرهنگ نوعدوستی و ایثار تاکید کرد.

ارایه خدمات مشاوره‌ای و معاینه رایگان بانوان نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.