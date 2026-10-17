به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضو، این دستاورد ارزشمند را نتیجه همت، تلاش شبانه‌روزی و همدلی تمامی دست‌اندرکاران زنجیره تولید بذر در استان دانست و افزود: شرکت‌های تولیدکننده بذر، کشاورزان پیشرو، کارشناسان بخش زراعت و مدیریت‌های تخصصی استان با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، نقش کلیدی در تحقق کامل این برنامه استراتژیک ایفا کرده‌اند.

مجید جعفری با تأکید بر اینکه تامین بذر اصلاح‌شده و گواهی‌شده به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی و پایه‌ای، نقش مستقیمی در افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و امنیت غذایی دارد، خاطرنشان کرد: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان خراسان رضوی در حوزه خوداتکایی و تامین به‌موقع بذور باکیفیت برای کشت‌های پاییزه است و سازمان جهاد کشاورزی استان با تمام توان از توسعه زنجیره‌های ارزش بخش کشاورزی حمایت خواهد کرد.

وی تاکیدکرد: در سال زراعی جاری، سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در استان به ۱۰ هزار و ۴۰۰ هکتار رسیده است که با توجه به وضعیت مزارع و تلاش کشاورزان پرتلاش استان، انتظار می‌رود حدود ۵۲۰ هزار تن محصول مرغوب از این سطح برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ویژه خراسان رضوی در تولید محصولات سبزی و صیفی کشور افزود: بخش عمده‌ای از گوجه‌فرنگی تولیدی استان علاوه بر تأمین نیاز بازار تازه‌خوری، جذب کارخانجات و صنایع تبدیلی رب گوجه‌فرنگی در داخل و خارج استان شده و نقش مهمی در ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی و رونق صنایع غذایی منطقه ایفا می‌کند.

جعفری بر رعایت اصول به‌زراعی، بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آبیاری و مدیریت بهینه برداشت جهت کاهش ضایعات محصول تأکید کرد.