۸۰۰ اثر هنری و فناورانه به دبیرخانه پویش «۲۵ درجه قرار همدلی» در شیراز ارسال شد و در نهایت ۲۰۰ اثر برگزیده معرفی و از دانش‌آموزان خالق این آثار تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۸۰۰ اثر هنری و فناورانه به دبیرخانه پویش «۲۵ درجه قرار همدلی» در شیراز ارسال شد که در نهایت ۲۰۰ اثر برگزیده معرفی و از دانش‌آموزان خالق این آثار تجلیل شد.

این پویش که از ابتدای خرداد امسال آغاز شده بود، با استقبال گسترده دانش‌آموزان روبه‌رو شد و شرکت‌کنندگان برای مبارزه با اسراف انرژی، آثار خود را در قالب نقاشی، خطاطی، ساخت موشن‌گرافی‌های حرفه‌ای و خلق آثار با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ارائه دادند.