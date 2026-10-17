برنامه هفته دوم لیگ برتر هندبال مردان
مسابقات هفته دوم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان کشور پنجشنبه و جمعه برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته دوم سی و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور، پنجشنبه (۳۰ مهر) و جمعه (۱ آبان) برگزار خواهد شد.
برنامه کامل هفته دوم لیگ برتر هندبال به شرح زیر است:
پنجشنبه ۳۰ مهر - ساعت ۱۶:۰۰
میدکوفرآور زرند - نام آوران مشهد
جمعه ۱ آبان - ساعت ۱۶:۰۰
مس کرمان - استقلال کازرون
نفت و گاز گچساران - سپاهان نوین اصفهان
نفت امیدیه - نیروی زمینی ارتش
مقاومت شهرداری تبریز - پرواز هوانیروز
سی و نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان، جمعه (۲۴ مهر) با برگزاری دیدارهای هفته نخست آغاز شد.