به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ظهر امروز، تیم های رصد نیروی دریایی ارتش که دائما در حال رصد و کنترل شرق تنگه هرمز، هستند، یک فروند نفتکش متخلف را که در محدوده دریای عمان دچار حریق شده و از حرکت بازمانده بود را کشف و شناسایی کردند.

روزهای گذشته نیز تعدادی از نفتکش های متخلف آتش گرفته که بدون توجه به هشدارها مبنی بر لزوم روشن بودن تجهیزات الکترونیکی، قصد عبور از مناطق ممنوعه را داشتند توسط دلاورمردان ارتش و سپاه گزارش شده بود.

نیروی دریایی ارتش تاکید کرده: دریادلان ارتش بر شرق تنگه هرمز و دریای عمان، کنترل کامل و اشراف اطلاعاتی دارند.

نیروی دریایی ارتش همچنین اعلام کرده: علیرغم تبلیغات و جوسازی‌های رییس جمهور جنایتکار آمریکا، تنگه هرمز باز نیست و لازم است کشورها فریب این دروغ‌ها را نخورند و برای تردد امن با نیروهای مسلح هماهنگ باشند.