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سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجانغربی گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، حدود ۱۷ میلیون نوبتسر دام از جمعیت ۵ میلیون راسی دام استان، تحت پوشش واکسیناسیون دامی قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، سیامک قابلی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته دامپزشکی، بر نقش حیاتی رسانهها در آگاهیبخشی عمومی و پیشگیری از بحرانهای بهداشتی تأکید کرد و اظهار داشت: رسانه شریک استراتژیک این مجموعه در تأمین سلامت جامعه است.
وی همچنین به اهمیت مرزهای گسترده استان اشاره کرد و افزود: حضور فعال و مستمر نیروهای دامپزشکی در ۶ پایانه مرزی استان، امنیت زیستی فرآوردههای دامی ورودی و خروجی به آذربایجانغربی و کشور را به صورت کامل تضمین میکند.
قابلی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای علمی و تولیدی استان تصریح کرد: آذربایجانغربی با فعالیت کارخانه تولید واکسن تب برفکی «روناک»، یکی از استانهای پیشرو در زمینه تأمین واکسنهای مورد نیاز در سطح استان و کشور است.
در ادامه این نشست، عملکرد اداره کل دامپزشکی در حوزههای نظارتی، قرنطینهای و مبارزه با بیماریهای دامی تشریح شد و سرپرست اداره کل دامپزشکی و رئیس نظام دامپزشکی استان به پرسشها و دغدغههای خبرنگاران در خصوص چالشهای پیشروی حوزه دامپزشکی پاسخ دادند.