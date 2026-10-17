به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، سیامک قابلی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته دامپزشکی، بر نقش حیاتی رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی و پیشگیری از بحران‌های بهداشتی تأکید کرد و اظهار داشت: رسانه شریک استراتژیک این مجموعه در تأمین سلامت جامعه است.

وی همچنین به اهمیت مرز‌های گسترده استان اشاره کرد و افزود: حضور فعال و مستمر نیرو‌های دامپزشکی در ۶ پایانه مرزی استان، امنیت زیستی فرآورده‌های دامی ورودی و خروجی به آذربایجان‌غربی و کشور را به صورت کامل تضمین می‌کند.

قابلی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تولیدی استان تصریح کرد: آذربایجان‌غربی با فعالیت کارخانه تولید واکسن تب برفکی «روناک»، یکی از استان‌های پیشرو در زمینه تأمین واکسن‌های مورد نیاز در سطح استان و کشور است.

در ادامه این نشست، عملکرد اداره کل دامپزشکی در حوزه‌های نظارتی، قرنطینه‌ای و مبارزه با بیماری‌های دامی تشریح شد و سرپرست اداره کل دامپزشکی و رئیس نظام دامپزشکی استان به پرسش‌ها و دغدغه‌های خبرنگاران در خصوص چالش‌های پیش‌روی حوزه دامپزشکی پاسخ دادند.