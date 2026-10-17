ایران با ۱۰ وزنهبردار در رقابتهای جهانی چین
تیم ملی وزنه برداری کشورمان با ۱۰ ملی پوش در رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ چین حضور خواهد داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی وزنه برداری ایران با ۱۰ ملی پوش در رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین شرکت میکند. در بخش مردان ۸ نفر و در بخش زنان نیز ۲ نفر راهی چین میشوند.
لیست نفرات اعزامی به شرح زیر است:
میرمصطفی جوادی و عبدالله بیرانوند دسته ۸۵ کیلوگرم
علی عالی پور و حمیدرضا زارعی دسته ۹۵ کیلوگرم
علیرضا نصیری و علیرضا معینی دسته ۱۱۰ کیلوگرم
علی داوودی و علیرضا یوسفی دسته ۱۱۰+ کیلوگرم
ریحانه کریمی دسته ۶۹ کیلوگرم
نسیم قاسمی دسته ۷۷ کیلوگرم
رقابتهای جهانی از ۵ آبان در نینگبو چین آغاز میشود.