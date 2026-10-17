به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،صالحی فرد گفت:جامعه پرستاری ما با الگوگیری از مکتب زینبی، در تمام عرصه‌ها و آزمون‌های سخت از دوران دفاع مقدس گرفته تا بحران نفس‌گیر کرونا و روز‌های دشوار خدمت‌رسانی نشان دادند که با ایثار، وفاداری و فداکاری پای سلامت مردم ایستاده‌اند.

وی افزود:با توجه به دغدغه‌های به‌حق کادر پرستاری پیرامون مسائل معیشتی و شغلی، با جدیت تمام پیگیر رفع چالش‌ها و مشکلات کادر درمان و پرستاران هستیم.

وی گفت:پیگیری وصول مطالبات دانشگاه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و تخصیص منابع مورد نیاز از سوی دولت در اولویت کاری ماست تا بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت معوقات اقدام کنیم.