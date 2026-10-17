

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان واردات خودرو‌های کشنده از محل طرح بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌رساند، با توجه به ابلاغیه معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۸۹۵۹۲۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲، مبنی بر کاهش سقف سهمیه ارزی واردات بر اساس مصوبه کمیته ارزی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶، ثبت‌نام در طرح اسقاط کشنده‌های فرسوده تا اطلاع ثانوی غیرفعال شده است.

بر این اساس، صرفاً متقاضیانی که شاسی‌های ثبت‌شده آنها در مرحله «تأیید مالکیت خودرو» قرار دارد، امکان ادامه فرایند را خواهند داشت. فعال‌سازی مجدد ثبت‌نام در این طرح نیز منوط به ابلاغ رسمی معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت خواهد بود.

از متقاضیان درخواست می‌شود تا زمان انتشار اطلاعیه رسمی درباره ازسرگیری ثبت‌نام، از مراجعه حضوری به ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و همچنین ثبت درخواست آنلاین با موضوع پیگیری ثبت‌نام در این طرح خودداری کنند.

هرگونه اطلاع‌رسانی درباره تغییر وضعیت طرح و زمان ازسرگیری ثبت‌نام، صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی بعدی این حوزه یا دفتر خودرو انجام خواهد شد.