مسئول واحد سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت دزفول از ارائه بیش از ۳۸ هزار خدمت در حوزه سلامت دهان و دندان به شهروندان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نرگس یوسف‌مصبوغ اظهار داشت: در نیمه نخست امسال، ۱۳ هزار و ۵۰۰ خدمت دندانپزشکی توسط دندانپزشکان و بهداشت‌کاران سلامت دهان و دندان و ۲۵ هزار مراقبت توسط مراقبین سلامت و بهورزان ارائه شده است.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان افزود: مراجعه منظم به دندانپزشک هر ۶ ماه تا یک سال، نقش مهمی در شناسایی زودهنگام پوسیدگی‌ها و پیشگیری از مشکلات جدی‌تر دارد. رعایت بهداشت دهان و دندان، مسواک زدن صحیح و استفاده از نخ دندان نیز از مهم‌ترین راهکارهای حفظ سلامت دندان‌ها و لثه‌هاست.

یوسف‌مصبوغ با اشاره به اهمیت مراقبت از دندان‌های کودکان تصریح کرد: نخستین دندان آسیای دائمی معمولاً در حدود ۶ سالگی و پشت دندان‌های شیری رویش می‌کند و چون جایگزین دندان شیری نمی‌شود، مراقبت از آن برای حفظ سلامت دهان و دندان در سال‌های آینده ضروری است.

مسئول واحد سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت دزفول همچنین از آغاز پویش ملی سلامت دهان و دندان با شعار «دو، دو تا یادت نره» از ۲۵ مهرماه به مدت یک هفته خبر داد و بر ضرورت افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره پیشگیری و مراقبت‌های منظم دهان و دندان تأکید کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت اصول بهداشت دهان و دندان و مراجعه دوره‌ای به دندانپزشک، در حفظ سلامت خود و خانواده‌شان کوشا باشند.