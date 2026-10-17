ماموران انتظامی شهرستان جهرم در جنوب فارس ، ۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق را به ارزش ۶۵ میلیارد ریال کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماموران انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این فرماندهی هنگام گشت زنی، به ۲ دستگاه تریلر حمل سوخت مشکوک شدند و آنها را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور با بیان اینکه پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو‌ها مقدار ۶۶ هزار لیتر گازوئیل فاقدمجوز کشف کردند ، افزود: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۶۵ میلیارد ریال برآورد کردند و رانندگان پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات معرفی شدند.