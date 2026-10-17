علاقمندان به شرکت در سومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی بال‌های کودکی در استان خوزستان می‌توانند تا پایان مهر ماه سال جاری آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: این جشنواره با شعار لبخند کودکان، الفبای وطن ویژه هفته ملّی کودک در بخش‌های «فرهنگی (قصه گویی)، هنری (نقاشی تکنیک آزاد) و ادبی (دل‌نوشته)» و با موضوعات متناسب با وطن، کتاب، خانواده، بازی و محیط‌زیست، ویژه این رده‌های سنی (نوباوه، نوخوان، نونهال و نونگاه) برگزار می‌شود.

داریوش آقاسی ادامه داد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان مهر ماه سال جاری آثار خود را بر اساس محور‌های این جشنواره با کیفیت مناسب و با ثبت اطلاعات اثر در فرم مربوطه به نشانی https://khz.kpf.ir/BalhayehKoodaki ۱۴۰۵ بارگذاری کنند.