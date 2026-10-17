چهارمین همایش شو سواره اسب کردی با حضور ۱۱۳ رأس اسب از ۱۲ استان کشور و شهر‌های سلیمانیه و رانیه عراق، در حاشیه رودخانه سقز برگزار شد و با استقبال بیش از دو هزار نفر از علاقه‌مندان به اسب و سوارکاری، جلوه‌ای از زیبایی، اصالت و وقار این نژاد ایرانی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این رویداد یک‌روزه با هدف معرفی ظرفیت‌های اسب کردی، پاسداشت میراث فرهنگی و تاریخی منطقه و توسعه فرهنگ سوارکاری برگزار شد و علاقه‌مندان بسیاری برای تماشای اجرای سوارکاران و زیبایی اسب‌های کردی در محل برگزاری حضور یافتند.

فرشاد محبوبی، رئیس کمیته شو سواره فدراسیون جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویداد‌هایی اظهار کرد: این همایش‌ها می‌توانند زمینه‌ساز ترویج فرهنگ اسب‌سواری و احیای سنت‌های مرتبط با آن از گذشته تا امروز باشند و با تلاش مردم و مسئولان، به رویدادی بزرگ در سطح بین‌المللی تبدیل شوند.

ضیاءالدین نعمانی، فرماندار ویژه شهرستان سقز نیز با اشاره به استقبال گسترده مردم از این رویداد، بر ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری آن تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم دبیرخانه دائمی این جشنواره در سقز به ثبت برسد.

اسب کردی به‌عنوان یکی از نماد‌های اصالت و هویت فرهنگی منطقه، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و فرهنگ مردم کردستان دارد. برگزاری همایش‌هایی از این دست، علاوه بر معرفی بیشتر این نژاد ارزشمند، می‌تواند به تقویت گردشگری و رونق فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی شهرستان سقز کمک کند.