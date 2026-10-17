قیمت شیر مدارس در جلسه کمیته مشترک تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی فارس ۳۵۷ هزار ریال مصوب شد و توزیع آزمایشی مرغ در استان از طریق سامانه هوشمند «ره‌آوا» در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قیمت شیر مدارس در جلسه کمیته مشترک تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی فارس ۳۵۷ هزار ریال مصوب شد و توزیع آزمایشی مرغ در استان نیز از طریق سامانه هوشمند «ره‌آوا» در دستور کار قرار گرفت.

نشست کمیته مشترک تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان فارس،امروز در استانداری برگزار و تصمیمات مهمی در خصوص تأمین کالا‌های اساسی و تغذیه دانش‌آموزی گرفته شد.

بر اساس تصمیمات این نشست، قیمت شیر مدارس ۳۵۷ هزار ریال تعیین شد؛ امسال قرار است علاوه بر شیر، تغذیه دوم دانش‌آموزی نیز توزیع شود که بر اساس اعتبارات ابلاغی وزارت آموزش و پرورش ، ۷۰ درصد اعتبارات برای خرید شیر و ۳۰ درصد مابقی برای خرید تغذیه دوم اختصاص می‌یابد؛ قیمت و نوع تغذیه دوم نیز در جلسه آینده بررسی می‌شود.

همچنین در این نشست مصوب شد که به مدت سه ماه به صورت آزمایشی، توزیع مرغ در استان از طریق سامانه بومی هوشمند مدیریت بازار (سامانه «ره‌آوا») صورت گیرد.

سامانه جامع «ره‌آوا» به عنوان راهکار هوشمند مدیریت زنجیره تأمین کالا‌های اساسی و فرآورده‌های کشاورزی، سامانه‌ای برخط است که چرخه تولید تا مصرف را در بر می‌گیرد و به سفارش جهاد کشاورزی استان و با نظارت دانشگاه صنعتی شیراز ساخت شده است.