به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری در نشست بررسی روند صدور شناسنامه واحد‌های تولیدی و شناسه محصولات کشاورزی گفت: هدف بنیادین از صدور این شناسه‌ها، رصد هوشمند زنجیره تولید «از مزرعه تا سفره» است تا ضریب امنیت غذایی ارتقا یافته و توان رقابتی محصولات استان در بازار‌های صادراتی دوچندان شود.

وی با صدور دستوری ویژه به مدیران شهرستانی، بر ضرورت هم‌افزایی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی برای تسریع در شناسایی و ساماندهی بهره‌برداران تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: پیاده‌سازی نظام ردیابی محصولات با استفاده از شناسه (QR Code)، امکان ردگیری لحظه‌ای مبدأ تولید و سلامت بار تا بازار مصرف را فراهم کرده و اعتبار برند کشاورزی استان را در سطوح ملی و بین‌المللی ارتقا می‌دهد.