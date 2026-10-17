اطلاعات مکانی رشت یکپارچه می‌شود اطلاعات مکانی رشت یکپارچه می‌شود اطلاعات مکانی رشت یکپارچه می‌شود اطلاعات مکانی رشت یکپارچه می‌شود اطلاعات مکانی رشت یکپارچه می‌شود اطلاعات مکانی رشت یکپارچه می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، استانداری گیلان و شهرداری رشت، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه خدمات شهری و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی یکپارچه منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، اطلاعات کدپستی، نشانی استاندارد، مختصات جغرافیایی، مشخصات ساختمان‌ها و لایه‌های نقشه‌ای مبتنی بر کدپستی، میان شرکت ملی پست و شهرداری رشت تبادل خواهد شد.

همچنین اطلاعات محدوده قانونی شهر، پروانه‌های ساختمانی، پایان‌کارها و نقشه‌های شهری مورد نیاز، در چارچوب ضوابط و تعهدات تعیین‌شده به‌صورت برخط در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

این همکاری، زمینه به‌روزرسانی مستمر داده‌های شهری، رفع مغایرت‌های اطلاعاتی، استانداردسازی نشانی‌ها و دسترسی دقیق‌تر مدیریت شهری به اطلاعات مکانی را فراهم می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند کیفیت برنامه‌ریزی و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان را ارتقا دهد.

استاندار گیلان در آیین امضای تفاهم‌نامه ارتقای مدیریت شهری و خدمات الکترونیکی که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه خدمات شهری و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی یکپارچه منعقد شد، گفت: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، اطلاعات کدپستی، نشانی استاندارد، مختصات جغرافیایی، مشخصات ساختمان‌ها و لایه‌های نقشه‌ای مبتنی بر کدپستی، میان شرکت ملی پست و شهرداری رشت تبادل خواهد شد.

هادی حق شناس افزود: اطلاعات محدوده قانونی شهر، پروانه‌های ساختمانی، پایان‌کار و نقشه‌های شهری مورد نیاز، در چارچوب ضوابط و تعهدات تعیین‌شده به‌صورت برخط در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پست نیز با تشریح آخرین وضعیت طرح استانداردسازی نشانی‌ها گفت: در حال حاضر، حدود ۸۵ درصد خدمات مرتبط با نشانی در شهرهای کشور و ۷۵ درصد در مناطق روستایی پوشش داده شده است؛ این میزان در روستاهای گیلان حدود ۶۹ درصد برآورد می‌شود.

محمد احمدی با اشاره به ابعاد ملی چالش نشانی‌های غیراستاندارد تصریح کرد: در حال حاضر، بیش از 13 میلیون ساختمان فاقد پلاک و ۹۰۰ هزار معبر بدون نام در کشور وجود دارد که ساماندهی این وضعیت، نیازمند همکاری جدی و مستمر شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شرکت ملی پست است.

