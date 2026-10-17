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تفاهمنامه همکاری چهار دستگاه اجرایی با هدف یکپارچهسازی اطلاعات مکانی، استانداردسازی نشانیها، توسعه تبادل برخط دادهها و ارتقای خدمات الکترونیکی مدیریت شهری رشت، با حضور استاندار گیلان و مدیر عامل پست کشور به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، تفاهمنامه همکاری میان شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، استانداری گیلان و شهرداری رشت، با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک برای توسعه خدمات شهری و ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی یکپارچه منعقد شد.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، اطلاعات کدپستی، نشانی استاندارد، مختصات جغرافیایی، مشخصات ساختمانها و لایههای نقشهای مبتنی بر کدپستی، میان شرکت ملی پست و شهرداری رشت تبادل خواهد شد.
همچنین اطلاعات محدوده قانونی شهر، پروانههای ساختمانی، پایانکارها و نقشههای شهری مورد نیاز، در چارچوب ضوابط و تعهدات تعیینشده بهصورت برخط در اختیار طرفین قرار میگیرد.
این همکاری، زمینه بهروزرسانی مستمر دادههای شهری، رفع مغایرتهای اطلاعاتی، استانداردسازی نشانیها و دسترسی دقیقتر مدیریت شهری به اطلاعات مکانی را فراهم میکند؛ اقدامی که میتواند کیفیت برنامهریزی و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان را ارتقا دهد.
استاندار گیلان در آیین امضای تفاهمنامه ارتقای مدیریت شهری و خدمات الکترونیکی که با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک برای توسعه خدمات شهری و ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی یکپارچه منعقد شد، گفت: بر اساس مفاد این تفاهمنامه، اطلاعات کدپستی، نشانی استاندارد، مختصات جغرافیایی، مشخصات ساختمانها و لایههای نقشهای مبتنی بر کدپستی، میان شرکت ملی پست و شهرداری رشت تبادل خواهد شد.
هادی حق شناس افزود: اطلاعات محدوده قانونی شهر، پروانههای ساختمانی، پایانکار و نقشههای شهری مورد نیاز، در چارچوب ضوابط و تعهدات تعیینشده بهصورت برخط در اختیار طرفین قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت ملی پست نیز با تشریح آخرین وضعیت طرح استانداردسازی نشانیها گفت: در حال حاضر، حدود ۸۵ درصد خدمات مرتبط با نشانی در شهرهای کشور و ۷۵ درصد در مناطق روستایی پوشش داده شده است؛ این میزان در روستاهای گیلان حدود ۶۹ درصد برآورد میشود.
محمد احمدی با اشاره به ابعاد ملی چالش نشانیهای غیراستاندارد تصریح کرد: در حال حاضر، بیش از 13 میلیون ساختمان فاقد پلاک و ۹۰۰ هزار معبر بدون نام در کشور وجود دارد که ساماندهی این وضعیت، نیازمند همکاری جدی و مستمر شهرداریها، دهیاریها و شرکت ملی پست است.