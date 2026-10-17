همزمان با آئین گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان، از برگزیدگان جشنواره طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی با حضور وزیر آموزش‌وپرورش تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آئین گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان، از میان برگزیدگان جشنواره طراحی و دوخت لباس ، دانش‌آموزان استان‌های تهران، شهرستان‌های استان تهران و قم در رتبه‌های اول تا سوم و بخش شایسته تقدیر معرفی شدند.

در جریان این آیین، ضمن تجلیل از دانش‌آموزان برتر، از مدیر کل آموزش‌وپرورش استان قم نیز قدردانی شد. برگزیدگان علاوه بر دریافت لوح سپاس، هدیه نقدی نیز دریافت کردند.

معرفی برگزیدگان رتبه اول

در بخش معرفی برگزیدگان رتبه اول جشنواره، سارا رشیدی از تهران به‌عنوان یکی از برگزیدگان معرفی شد.

همچنین سارینا محبوبی و ستاره رسولی در دوره دوم متوسطه دخترانه، رقیه نجفی و زهره حسینی از شهرستان‌های استان تهران در دوره اول ابتدایی، مبینا رحیمی از استان قم در بخش ورزشی و معصومه تقیلو و زینب خلج از استان قم در دوره اول ابتدایی، از دیگر برگزیدگان این بخش بودند.

برگزیدگان رتبه دوم جشنواره

در این مراسم همچنین نادره نادریان از تهران و فاطمه قمی از استان قم به‌عنوان برگزیدگان رتبه دوم جشنواره معرفی و تجلیل شدند.

معرفی برگزیدگان رتبه سوم

در بخش رتبه سوم نیز از دانش‌آموزان برگزیده تقدیر شد. ریحانه غمشلویی و آزاده قاسمی‌نژاد از تهران در بخش طراحی لباس، مهیا خلعت‌آباد از تهران در دوره دوم متوسطه دخترانه و شیرین بختیاری و حسنی عزتی از استان قم، در فهرست برگزیدگان این بخش قرار داشتند.

تجلیل از برگزیدگان شایسته تقدیر

در بخش پایانی مراسم معرفی برگزیدگان، از دانش‌آموزان شایسته تقدیر نیز تجلیل شد.

مریم نژادی از تهران، مائده نوبخت از شهرستان‌های استان تهران و فاطمه میرسعی، نرجس امیری، فاطمه حمامیان و فائزه قاسمیان از استان قم، از جمله برگزیدگان این بخش بودند.

همچنین هانیه بدرآبادی، ریحانه گل‌محمدی و زینب نظری از استان قم معرفی شدند. فرشته بدرخانی نیز از دیگر برگزیدگان شایسته تقدیر بود که خانم زارعی، مدیر هنرستان وی، به نمایندگی از او جایزه‌اش را دریافت کرد.

گرامیداشت یاد شهید یدالله نعمتی

همچنین در این آیین، با دعوت از خانواده شهید یدالله نعمتی، از شهدای فراجا، یاد و خاطره این شهید گرامی داشته شد.

رومینا نعمتی، فرزند شهید، نیز در این مراسم حضور یافت و هدیه‌ای به رسم یادبود دریافت کرد. در این بخش، برگزارکنندگان با تأکید بر جایگاه شهدا در حفظ امنیت کشور، از ایثار و فداکاری آنان قدردانی کردند.

در پایان، از تلاش‌ها و استعداد‌های دانش‌آموزان برگزیده در حوزه طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی قدردانی شد.