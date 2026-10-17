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۳۰۰ راس گوسفند قاچاق به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال در شهرستان لامرد در جنوب استان فارس کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و با همکاری عوامل ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران این شهرستان، موفق به شناسایی محل احتکار احشام قاچاق شدند.
سرهنگ حسن امجدیان افزود: ماموران به محل موردنظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان ۳۰۰ راس گوسفند قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: پلیس با قاچاقچیان احشام و افرادی که با فعالیتهای غیرقانونی موجب اخلال در نظم اقتصادی میشوند، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.