به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و با همکاری عوامل ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران این شهرستان، موفق به شناسایی محل احتکار احشام قاچاق شدند.

سرهنگ حسن امجدیان افزود: ماموران به محل موردنظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان ۳۰۰ راس گوسفند قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: پلیس با قاچاقچیان احشام و افرادی که با فعالیت‌های غیرقانونی موجب اخلال در نظم اقتصادی می‌شوند، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.