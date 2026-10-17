به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این جشنواره روز جمعه ۲۴ مهرماه با حضور ۱۴۵ ورزشکار و مرشد از ۱۹ استان کشور در رده سنی نونهالان و نوجوانان برگزار شد.

هدف از برگزاری این رویداد، ترویج ورزش زورخانه‌ای در میان نسل جوان و پیوند آن با طرح شهید سعید طوقانی اعلام شده است.

طرح ملی «پهلوان سعید» برگرفته از نام شهید سعید طوقانی، پهلوان نوجوان و حماسه‌ساز دوران دفاع مقدس است که به‌عنوان الگوی ورزش باستانی و نماد تلفیق قدرت جسمانی با منش جوانمردی شناخته می‌شود.

شهید سعید طوقانی از فعالان ورزش باستانی بود که پاییز ۱۳۶۳ در عملیات بدر به شهادت رسید.

در مرحله نخست طرح شهید طوقانی، تمرکز بر استعدادیابی و آموزش فنون ضرب‌نوازی و مرشدی به دانش‌آموزان در کانون‌های ورزشی بود و اکنون در طرح «پهلوان سعید»، آن مهارت‌ها برای هدایت ورزش صبحگاهی مدارس به کار گرفته می‌شود.

این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان اجرا می‌شود.