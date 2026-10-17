به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما این کتاب‌ها در شصت و هفتمین نمایشگاه کتاب بیروت ارائه شده است.

این کتاب‌ها شامل «داستان سیستان»، نوشته رضا امیرخانی است؛ کتابی که در آن امیرخانی گزارشی از سفر رهبر شهید انقلاب به استان سیستان و بلوچستان در سال ۸۱ را روایت می‌کند.

از دیگر کتاب‌های امیرخانی که در نمایشگاه امسال بیروت عرضه شده، اثر معروف «من او» است. درونمایه اصلی اثر، قصه عشق علی و مهتاب است که با سیاست و عرفان در هم می‌آمیزد.

کتاب «نامیرا»، نوشته صادق کرمیار، از دیگر آثار نویسندگان ایرانی در این رویداد فرهنگی است؛ کتابی که در آن قصه‌ای از عاشورا روایت می‌شود.

ترجمه عربی «حافظ هفت»، نوشته اکبر صحرایی، از دیگر عناوین از ادبیات ایرانی در این دوره نمایشگاه بیروت است. کتاب «حافظ هفت» شرح وقایع سفر رهبر معظّم انقلاب اسلامی و حواشی آن است در قالب یک رمان.

«خاطرات سفیر»، نوشته نیلوفر شادمهری، کتاب دیگری از مجموعه ادبیات ایرانی است که توسط دارالمعارف الحکمیه در نمایشگاه امسال بیروت عرضه شده است.

شادمهری در این کتاب به بیان خاطرات خود از دوران دانشجویی در فرانسه می‌پردازد؛ کتابی که فراتر از خاطرات، نشان‌دهنده چالش‌های زندگی یک زن مسلمان در غرب است.