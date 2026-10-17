قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در حاشیه چهارمین اجلاس اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا که از ۲۵ تا ۲۷ مهرماه جاری با محوریت تبادل تجربیات کشور‌های عضو در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در شهر هانگژو چین برگزار می‌شود با رائو چوان، رئیس شورای آچا، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری چین و رئیس اداره ملی میراث فرهنگی این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این دیدار، رائو چوان از حمایت ایران برای ریاست وی در این دوره تشکر و اعلام کرد: اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا در دولت چین به تصویب رسیده و به عنوان یک سازمان بین‌المللی ارتقا یافته و از جایگاه حقوقی و دیپلماتیک برخوردار شده است.

وی از تلاش‌های مشترک و اثرگذار ایران قدردانی کرد و افزود: در این دوره، مصر به عنوان عضو جدید و قزاقستان به عنوان کشور ناظر به جمع کشور‌های عضو اضافه می‌شوند و تعداد اعضای اتحادیه به ۲۶ کشور افزایش می‌یابد که این امر قدرت و نفوذ آن را بیشتر خواهد کرد.

رئیس آچا همچنین به موضوع تخریب آثار میراث فرهنگی در جنگ اشاره کرد و بر مسئولیت بین‌المللی برای حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی تأکید کرد.

وی گفت: وزیر میراث‌فرهنگی ایران نامه‌ای درباره وضعیت تخریب‌ها ارسال کرده و به واسطه آن، فرصت طرح مباحث مربوط به میراث‌فرهنگی در شرایط جنگ در این اجلاس فراهم شده است.

رائو چوان نگرانی خود را از تأثیر جنگ بر آثار فرهنگی ابراز و اعلام کرد: صندوق حفاظتی و حمایتی برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ راه‌اندازی خواهد شد و از ایران خواست طرح‌های خود را برای بهره‌مندی از این صندوق اعلام کند.

علی دارابی نیز در این دیدار به جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: ۱۶۸ دانش‌آموز شهید شدند، رهبر شهید معظم انقلاب اسلامی مورد هدف قرار گرفت و بیش از سه هزار نقطه از کشور بمباران شد. همچنین ۱۴۹ اثر فرهنگی‌تاریخی تخریب شد که با وجود داشتن سپر آبی و برخلاف کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه مورد تعرض قرار گرفتند.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی از همکاری‌های ارزشمند در برگزاری نمایشگاه‌های موزه‌ای «شکوه ایران باستان» و «سرزمین مهر» یاد کرد و درخواست کمک آچا برای توسعه همکاری‌ها را مطرح کرد؛ و خواستار انتقال تجربیات موفق چین در حوزه‌های هوش مصنوعی، فعالیت‌های نوین و میراث زیرآب به ایران، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و گسترش همکاری‌های دوجانبه شد.

رائو چوان در پاسخ، روابط فرهنگی ایران و چین را گسترده و متنوع توصیف کرد و یادآور شد: سران دو کشور در سال ۲۰۲۳ یادداشت تفاهم‌نامه‌ای برای تقویت مناسبات فرهنگی امضا کرده‌اند.

رئیس آچا همچنین به فعالیت‌های باستان‌شناسی مشترک در موصل و پشتیبانی از محوطه تاریخی سیراف اشاره کرد و ثبت جهانی الموت را تبریک گفت.

وی افزود: چین نیز آثاری مانند قلعه‌ها دارد و دو کشور می‌توانند تجربیات خود را در حوزه‌های پایش، حفاظت و مدیریت گردشگری به اشتراک بگذارند.

در ادامه این دیدار، دارابی به همکاری‌های مشترک در حوزه ماسوله اشاره کرد و خواستار توسعه برنامه آموزشی «سفیران جوان» در حوزه باستان‌شناسی و میراث فرهنگی شد که به ابتکار اتحادیه ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: باید به مدلی موفق از همکاری در حوزه میراث فرهنگی و حفاظت از آثار فرهنگی‌تاریخی دست یافت.

این دیدار در چارچوب تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفاظت از میراث فرهنگی مشترک آسیا برگزار شد.