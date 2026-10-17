به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، ابراهیم تیرسحر بیان داشت: مسابقات ۵۰۰ امتیازی پیکلبال بانوان کشور پس از 4 روز رقابت در استان البرز به پایان رسید و نفرات برتر معرفی شدند.

وی افزود: در رده انفرادی ۳۵ سال به بالا، طاهره فواضلی به‌عنوان تنها نماینده استان خوزستان در این مسابقات موفق شد مقام سوم کشور را کسب کند.

تیرسحر ادامه داد: در این رده، زهرا خوش‌خو از استان فارس قهرمان شد، ترانه مهران از مازندران به مقام دوم رسید و طاهره فواضلی از خوزستان سوم شد.

رئیس انجمن پیکلبال استان خوزستان تصریح کرد: بدین ترتیب، تنها نماینده خوزستان در جمع برترین‌های این دوره از مسابقات قرار گرفت و مدال برنز را به دست آورد.