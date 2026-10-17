قزوین، پایتخت هنر خوشنویسی و دیار استادان بزرگ خط و قلم

قزوین، پایتخت هنر خوشنویسی و دیار استادان بزرگ خط و قلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین؛ هنر خوشنویسی به عنوان یکی از اصیل‌ترین جلوه‌های فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی، جایگاهی ویژه در قزوین دارد؛ شهری که با داشتن مفاخر و استادان برجسته، همواره یکی از قطب‌های اصلی خوشنویسی کشور شناخته می‌شود.

فعالان و استادان حوزه خوشنویسی استان با اشاره به اهمیت حفظ و اشاعه این هنر قدسی، بر لزوم استمرار آموزش اصولی به نسل جوان و نوجوان، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و حمایت از هنرمندان این عرصه تأکید کردند. آموزش خط و قلم به هنرجویان مستعد و برگزاری رویدادهای مرتبط، گامی مؤثر در جهت پویایی و انتقال این هنر ارزشمند به نسل‌های آینده در پایتخت خوشنویسی ایران به شمار می‌رود.

در همین راستا، برگزاری رویدادهای ملی همچون دوسالانه خوشنویسی، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به مقام بزرگان این هنر، تجلیل از پیشکسوتان و کشف استعدادهای درخشان در کهن‌بوم و بر قزوین است.

جامعه هنری خوشنویسان در سراسر کشور از ظرفیت‌های کم‌نظیری بهره می‌برد؛ به طوری که هم‌اکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هنرمند خوشنویس، ۵۵۰ استاد برجسته و شاخص، و ۱۳ هزار هنرمند دارای مدرک «فوق ممتاز» در اقصی نقاط ایران اسلامی مشغول فعالیتند؛ سرمایه‌ای انسانی و عظیم که نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن این هنر در بافت فرهنگی کشورمان است.



