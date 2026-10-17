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طرح تأمین آب شرب روستای جهانی شفیعآباد شهداد با ظرفیت آبدهی ۴۰ لیتر بر ثانیه به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، طرح تأمین آب شرب روستای جهانی شفیعآباد با اعتبار ۱۹.۵ میلیارد تومان و با هدف تقویت زیرساختهای آبرسانی این منطقه گردشگری به افتتاح شد.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان در مراسم بهرهبرداری از طرح گفت:این طرح نمونهای از همکاری دستگاهها در پاسخگویی به نیازهای روستای جهانی شفیعآباد است.
این طرح با حفر و تجهیز یک حلقه چاه با اعتباری بالغ بر ۱۹.۵ میلیارد تومان وبا ظرفیت آبدهی ۴۰ لیتر بر ثانیه حفر شده و برای برداشت ۲۵ لیتر بر ثانیه تجهیز شده تا بخشی از نیاز آبی منطقه تأمین شود.