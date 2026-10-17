به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، طرح تأمین آب شرب روستای جهانی شفیع‌آباد با اعتبار ۱۹.۵ میلیارد تومان و با هدف تقویت زیرساخت‌های آبرسانی این منطقه گردشگری به افتتاح شد.

محمدعلی طالبی استاندار کرمان در مراسم بهره‌برداری از طرح گفت:این طرح نمونه‌ای از همکاری دستگاه‌ها در پاسخ‌گویی به نیاز‌های روستای جهانی شفیع‌آباد است.

این طرح با حفر و تجهیز یک حلقه چاه با اعتباری بالغ بر ۱۹.۵ میلیارد تومان وبا ظرفیت آبدهی ۴۰ لیتر بر ثانیه حفر شده و برای برداشت ۲۵ لیتر بر ثانیه تجهیز شده تا بخشی از نیاز آبی منطقه تأمین شود.