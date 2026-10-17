معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت در شیراز از اختصاص ۱۶۱ میلیون مترمکعب گاز به بخش صنعت و معدن تا پایان فصل سرما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در گردهمایی مدیران کل صمت استان‌ها در شیراز اعلام شد امسال برای کنترل ناترازی انرژی از سه روش ذخیره‌سازی، سوخت جایگزین و سهمیه تخصیص‌یافته استفاده می‌شود.

به گفته مسئولان، با این ذخایر و اضافه شدن سهمیه گاز برای چهار ماه سرد پیش‌رو، بخش صنعت و معدن تا پایان اسفند مشکلی در تأمین سوخت نخواهد داشت؛ این در حالی است که در شش‌ماهه نخست امسال ۳۲۲ همت خسارت ناشی از ناترازی انرژی در بخش تولید ایجاد شده است.