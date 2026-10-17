مشکلات و مطالبات حوزه ورزش شهرستان آبدانان در نشستی با حضور اسداله چراغی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، بررسی شد.

مشکلات و مطالبات حوزه ورزش شهرستان آبدانان در نشستی با حضور اسداله چراغی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، و با حضور مسئولان و رؤسای هیئت‌های ورزشی بررسی شد.

چراغی در نشست بررسی مشکلات ورزش آبدانان از پیگیری‌ها برای رفع مشکلات این حوزه خبر داد و بر ضرورت توسعه ورزش شهرستان تأکید کرد.

در نشست بررسی مشکلات ورزش آبدانان، رؤسای هیئت‌های ورزشی به بیان کمبودها، مشکلات زیرساختی و نیاز‌های رشته‌های مختلف ورزشی پرداختند و خواستار حمایت بیشتر برای توسعه ورزش شهرستان شدند.

امام جمعه و فرماندار آبدانان نیز با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ورزشی، پیگیری مطالبات ورزشکاران و رفع کمبود‌های این حوزه را خواستار شدند.

توسعه فضا‌های ورزشی، تأمین امکانات مورد نیاز و حمایت از ورزشکاران، از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در نشست بررسی مشکلات ورزش آبدانان بود.