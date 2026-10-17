استاندار گلستان در جلسه ستاد کنگره ۴ هزار شهید استان، با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در یک‌سال‌ونیم گذشته، بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری باشکوه دومین کنگره شهدای استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به فعالیت گسترده کمیته‌های اجرایی، اظهار کرد: تمامی مسئولان کمیته‌ها، با جدیت در مسیر برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی و معنوی تلاش کرده‌اند و نتایج ارزشمندی به دست آمده است.

استاندار گلستان با مقایسه دستاورد‌های نخستین کنگره شهدای استان در سال ۱۳۹۵ با دوره دوم، افزود: در کنگره نخست ۲۳ عنوان تألیف و اثر تولید شد، اما امروز این تعداد به ۱۳۸ عنوان رسیده است که نشان‌دهنده استفاده از تجربیات گذشته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر استان‌های کشور است.

طهماسبی با اشاره به پیشینه پرافتخار استان گلستان در تقدیم شهدا به انقلاب اسلامی، گفت: شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ رمضان و همچنین شهدای گمنام، سرمایه‌های معنوی این استان هستند و برگزاری این کنگره فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، هنرمندان، فعالان فرهنگی و همه دست‌اندرکاران کنگره بیان کرد: برنامه‌های متعددی برای معرفی ابعاد مختلف زندگی شهدا در اقشار گوناگون از جمله روحانیت، سلامت، دانشجویان، دانش‌آموزان و سایر اقشار در سطح استان در حال برگزاری است.

استاندار گلستان تأکید کرد: حضور در مسیر خدمت به شهدا یک توفیق الهی است و باید این فرصت را مغتنم بشماریم؛ زیرا زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا کمتر از شهادت نیست و همه ما وظیفه داریم در این مسیر با تمام توان تلاش کنیم.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و جنگ ترکیبی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: امروز مسئولیت همگان در حوزه تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت بیش از گذشته است و برگزاری کنگره‌های شهدا می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

طهماسبی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان کمیته‌ها خواست ضمن حضور فعال در برنامه‌های کنگره اقشار مختلف، از ظرفیت رسانه‌ها برای انعکاس مناسب این رویداد فرهنگی بهره‌گیری کنند.

وی در پایان با تقدیر مجدد از تلاش‌های اعضای ستاد و کمیته‌های کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان، ابراز امیدواری کرد با همت همه دست‌اندرکاران، کنگره‌ای در شأن شهدای والامقام انقلاب اسلامی در استان برگزار شود و پس از پایان برنامه نیز ارزیابی دقیق عملکرد کمیته‌ها انجام گیرد.