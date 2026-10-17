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بیمار تصادفی با استفاده از بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان امام حسن مجتبی شهرستان داراب منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بالگرد اورژانس هوایی داراب برای انتقال بیمار تصادفی از بیمارستان شهدای فورگ به داراب به پرواز درآمد و بیمار منتقل شد.
مسئول اورژانس شهرستان داراب در این خصوص گفت : این پرواز با هماهنگی مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) اورژانس فارس و همکاری گروههای عملیاتی اورژانس هوایی و زمینی انجام شد.
با تلاش امدادگران، بیمار تصادفی از بیمارستان شهدای فورگ به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی در شهر داراب منتقل شد.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.