مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: با اجرای خط انحرافی ۶۰۰ متری، آبرسانی به ۱۵ روستای شهرستان هویزه پایدار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی با اشاره به بروز شکستگی در خط انتقال ۲۰۰ میلی‌متری آب شرب روستا‌های زیرپوشش تأسیسات علم‌الهدای هویزه اظهار کرد: این خط که از تأسیسات یادشده به سمت مزار شهدا امتداد دارد، بر اثر عملیات ساخت‌وساز بدون استعلام در محدوده زیر مغازه‌های روستایی دچار شکستگی شد و آبرسانی به حدود ۱۵ روستا را تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: با توجه به اهمیت تأمین آب شرب روستا‌های منطقه، تیم بهره‌برداری آبفای هویزه بلافاصله عملیات اجرایی برای ایجاد مسیر جایگزین انتقال آب را آغاز کرد و طی ۷۲ ساعت تلاش مستمر، خط انحرافی به طول ۶۰۰ متر با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر ۲۰۰ میلی‌متر، از محدوده پشت پمپ‌بنزین منطقه اجرا شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان ادامه داد: در مدت اجرای عملیات و تا فراهم شدن امکان برقراری آبرسانی از مسیر جایگزین، تأمین آب شرب روستا‌های تحت پوشش از جمله ملیحه، حاج‌بدر، سمیده و امگطیع یبر با استفاده از تانکر انجام شد تا نیاز‌های ضروری ساکنان این مناطق تأمین شود.

حاتمی همچنین بر ضرورت رعایت ضوابط فنی و استعلام از دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش از اجرای عملیات عمرانی و ساخت‌وساز تأکید کرد و افزود: هماهنگی پیش از انجام هرگونه عملیات در محدوده خطوط انتقال و شبکه‌های آبرسانی، نقش مهمی در پیشگیری از خسارت به زیرساخت‌ها و جلوگیری از اختلال در تأمین آب شرب مردم دارد.