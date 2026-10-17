وی با اشاره به اعمال این محدودیت تردد تصریح کرد: رانندگانی که در این بازه زمانی قصد سفر به شمال کشور را دارند، می‌توانند از محورهای جایگزین هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت استفاده کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا به رانندگان توصیه کرد با توجه به محدودیت اعلام‌شده، زمان سفر خود را مدیریت کنند و پیش از حرکت، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی را از مراجع رسمی پیگیری کنند.