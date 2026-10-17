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رئیس پلیس راه راهور فراجا، از انسداد موقت جاده چالوس در روز ۲۷ مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا، از انسداد موقت جاده چالوس در روز 27 مهرماه خبر داد و گفت: این محور از ساعت ۶ بامداد تا ۲۱ ساعت به منظور عبور احشام مسدود خواهد بود.
وی با اشاره به اعمال این محدودیت تردد تصریح کرد: رانندگانی که در این بازه زمانی قصد سفر به شمال کشور را دارند، میتوانند از محورهای جایگزین هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت استفاده کنند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا به رانندگان توصیه کرد با توجه به محدودیت اعلامشده، زمان سفر خود را مدیریت کنند و پیش از حرکت، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی را از مراجع رسمی پیگیری کنند.