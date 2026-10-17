به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ امیر فخریان ، رایزن بازرگانی ایران در تاجیکستان گفت: در این مدت، صادرات تاجیکستان حدود ۱.۷۸ میلیارد دلار و واردات آن بیش از ۶.۱۶ میلیارد دلار بوده است. این وضعیت، در کنار نیاز بازار تاجیکستان به انواع کالاهای صنعتی، ماشین‌آلات، محصولات غذایی، کشاورزی و مصالح ساختمانی، فرصت مناسبی برای حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به آمار تجارت دوجانبه گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، صادرات ایران به این کشور در هفت‌ماهه نخست سال جاری میلادی حدود ۲۴۹.۹۷ میلیون دلار ثبت شده است؛ رقمی که سهم ۴.۱ درصدی ایران از واردات تاجیکستان را نشان می‌دهد.

فخریان با تاکید بر اهمیت تقویت روابط تجاری دو کشور تصریح کرد: توسعه همکاری میان فعالان بخش خصوصی، برگزاری نشست‌های تجاری دوجانبه، شناسایی شرکای معتبر و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک می‌تواند زمینه افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تنوع‌بخشی به سبد کالاهای صادراتی را فراهم کند.

رایزن بازرگانی ایران در تاجیکستان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور، حوزه‌هایی همچون صنایع غذایی و کشاورزی، ساختمان و مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، صنایع معدنی و خدمات فنی و مهندسی از زمینه‌های مستعد برای توسعه همکاری‌های تجاری به شمار می‌روند.

وی تاکید کرد: بهره‌گیری هدفمند از فرصت‌های بازار تاجیکستان، تقویت ارتباط مستقیم میان شرکت‌های ایرانی و تاجیکستانی و پیگیری مستمر توافق‌های تجاری، می‌تواند به ارتقای جایگاه ایران در بازار این کشور و گسترش مناسبات اقتصادی دوجانبه کمک کند.