به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ کامران بخشی‌پور گفت: مأموران پلیس آگاهی در اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور شمال به جنوب به یک دستگاه کامیون داف مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و بازرسی از خودرو، ۱۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی رودبار خاطرنشان کرد: این خودرو توقیف و متهم ۵۳ ساله دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.