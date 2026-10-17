هفته سلامت بانوان از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه با شعار «سلامت بانوان، انتخاب امروز، سرمایه فردا» برگزار می‌شود؛ هفته‌ای که بر ضرورت توجه به سلامت زنان، تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی تأکید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شعار امسال این هفته، «سلامت بانوان، انتخاب امروز، سرمایه فردا» است؛ شعاری که بر اهمیت مراقبت از سلامت زنان به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای خانواده و جامعه تأکید دارد.

زنان، ستون آرامش خانواده و یکی از ارکان اصلی پویایی جامعه‌اند؛ اما گاهی در میان روزمرگی‌ها و مسئولیت‌های مراقبت از دیگران، سلامت خود را در اولویت‌های آخر قرار می‌دهند.