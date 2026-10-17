به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما»، محمد فیضی، معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان سازمان برنامه و بودجه و این معاونت گفت: در چارچوب این تفاهم‌نامه، مجموعاً ۲۵ همت اعتبار برای رفع تنش آبی پیش‌بینی شده که از این میزان، ۱۰ همت به تصویب هیئت وزیران رسیده و به‌صورت استانی ابلاغ شده بود و اکنون ۵ همت از این اعتبار، معادل ۵۰ درصد اعتبار مصوب، به‌صورت نقدی تخصیص یافته است.

او با تشریح جزئیات منابع واریزی افزود: از اعتبار تخصیص‌یافته، ۴ همت به رفع تنش آبی روستایی و یک همت به رفع تنش آبی عشایری اختصاص دارد که در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و از محل اعتبارات مدیریت بحران بر اساس شاخص‌های تنش آبی استان‌ها تعیین و برای طی مراحل اجرایی به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده است.

معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری درباره وضعیت مابقی اعتبارات تصریح کرد: تخصیص ۵ همت باقی‌مانده از اعتبار ۱۰ همتی مصوب هیئت وزیران با جدیت پیگیری می‌شود؛ همچنین برای ۱۵ همت دیگر پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه، کارسازی‌های لازم با مشارکت شرکت آب و فاضلاب کشور انجام گرفته و پرونده برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.

فیضی با تأکید بر اینکه دسترسی به آب پایدار ضامن امنیت معیشتی، سلامت و جلوگیری از مهاجرت روستاییان است، گفت: نظارت بر حسن اجرای تعهدات و ارزیابی پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود و گزارش‌های فصلی، مبنای سنجش عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری رفع موانع خواهد بود تا اعتبارات به نتایج ملموس در تأمین آب پایدار منجر شود.