با هدف بررسی پرونده‌ها و تعیین درصد مجروحان حمله موشکی دشمن آمریکایی صهیونی به شهرستان لامرد دومین دوره کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با هدف بررسی پرونده‌ها و تعیین درصد مجروحان حمله موشکی دشمن آمریکایی صهیونی به شهرستان لامرد دومین دوره کمیسیون پزشکی مجروحان جنگ تحمیلی رمضان با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور برگزار شد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: دیدن اسناد تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی در لامرد سبب شد تا ستاد لامرد در کنار میناب تشکیل و پرونده مردم مظلوم این شهرستان به صورت ویژه بررسی شود.