به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: در سال زراعی جاری، ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت سویا اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود از این سطح، ۵۰ تن محصول برداشت شود.

علی نوری‌نژاد، افزود: سویا از محصولات مهم در تأمین منابع پروتئینی و تولید دانه‌های روغنی به شمار می‌رود و توسعه کشت آن می‌تواند در تقویت تولیدات کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات دانه‌های روغنی مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت، اظهار کرد: مدیریت صحیح مزرعه و بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسی می‌تواند در بهبود عملکرد و افزایش کیفیت محصول نقش مؤثری داشته باشد.

علی نوری نژاد در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید محصولات زراعی راهبردی، از اولویت‌های مهم جهاد کشاورزی شهرستان در مسیر افزایش بهره‌وری، تقویت تولید داخلی و پایداری بخش کشاورزی است.