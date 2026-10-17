دو عنوان کتاب دینی و تاریخی با عنوان‌های «النا» و «دزد و شاهزاده» از انتشارات کتاب جمکران ترجمه و راهی بازار نشر ترکیه شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این کتاب‌ها به رویداد‌های مرتبط با صدر اسلام می‌پردازد و در نشر جمکران به چاپ رسیده است. این کتاب‌ها در انتشارات اونسوز ترکیه ترجمه شده است.

رمان تاریخی و مذهبی النا داستانی در بستر صدر اسلام و دوران امپراتوری روم شرقی (بیزانس) روایت می‌شود و محور اصلی آن، مأموریت تاریخی «دحیه کلبی» (فرستاده پیامبر (ص) برای رساندن نامه به هراکلیوس) و پیوند سرنوشت او با شخصیت‌هایی، چون لبیب، سلما، مینوس و النا است که به بررسی در مفاهیمی، چون حق‌طلبی و عواطف انسانی می‌پردازد..

رمان دینی و فانتزی دزد و شاهزاده با تلفیق فانتزی «سفر در زمان» و روایت تاریخی، سرنوشت «زرعه» (یکی از مأموران سپاه عمر سعد که به بیماری عطش ابدی گرفتار شده) را دنبال می‌کند.

او برای درمان خود به زمان حال می‌آید تا پسری به نام «پیمان» را بدزد، اما با فرار پیمان ماجرا‌های تازه‌ای در کوفه شکل می‌گیرد.

رضا وحید، نویسنده رمان «النا»، با نگارش آثاری همچون «جایزه تابستانی»، «جایزه دخترانه»، «خواب‌های زنگ‌دار» و «رفیق خدا» توانسته جایگاه ویژه‌ای میان مخاطبان ادبیات داستانی پیدا کند.

همچنین، مجید ملامحمدی از نویسندگان و پژوهشگران حوزه ادبیات کودک و نوجوان و داستان‌های دینی در ایران است. از آثار شاخص او می‌توان به رمان‌های «انجیر‌های نقره‌ای»، «روزگار عمار»، «دیدار با مسجد زیبای جمکران» و همچنین مجموعه‌های ارزشمندی، چون «دوستان پیامبر و علی»، و مجموعه داستان‌های «معصومین (مژده گل)» اشاره کرد.

نسخه ترکی رمان «النا» با عنوان «ELENA» نوشته رضا وحید و با ترجمه موسی دنیزجان و رمان «دزد و شاهزاده» با عنوان «Hırsız ve Şehzade» نوشته مجید ملامحمدی و با ترجمه آیکوت پازارباشی توسط انتشارات اونسوز منتشر شده است.