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رئیس کل دادگستری لرستان در بازدید از حوزه های قضایی کوهدشت ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده ها بر ضرورت تحول جدی در ارتقای شاخصهای خدمترسانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیسکل دادگستری استان لرستان در بازدید از دادگاه، دادسرا، دادگاه صلح، شوراهای حل اختلاف و طرح عمرانی مجتمع قضایی در حال ساخت کوهدشت بر ضرورت نقشآفرینی جدی دستگاهها در شکوفایی ظرفیتهای کشاورزی و دامداری این شهرستان تاکید کرد.
عمران علیمحمدی ضمن بررسی دقیق روند رسیدگی به پروندهها و چگونگی ارائه خدمات به مراجعان در بخشهای دادگاه، دادسرا، دادگاه صلح و شورای حل اختلاف بر ضرورت تحول جدی در ارتقای شاخصهای خدمترسانی تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان کوهدشت در حوزههای کشاورزی و دامداری افزود: این شهرستان از قطبهای مستعد گردشگری، تولیدی، کشاورزی و دامپروری استان به شمار میرود و ضرورت دارد همه ی مسئولان اجرایی و متولیان امر با درک درست از این ظرفیتها، اقدامات ویژه و جهادی خود را برای شکوفایی اقتصادی و رفع محرومیت منطقه به انجام برسانند.
وی با بیان اينکه برای رفع محرومیتزدایی از شهرستان کوهدشت رفتارهای مدیران اجرایی زیر ذرهبین نظارت دستگاه قضایی قرار دارد گفت: این شهرستان همچنان با چالش توسعهنیافتگی مواجه است؛در سفر رئیس قوه قضاییه، مصوبات راهگشایی در حوزه قضایی برای کوهدشت به تصویب رسیده که اجرای آنها جریان دارد و با تکمیل این زیرساختها، بستر مناسبی برای اجرای عدالت و احقاق حق فراهم شود.
علیمحمدی همچنین اجرای دقیق سند تحول و تعالی قضایی را از راهبردهای اصلی مجموعه دادگستری لرستان عنوان کرد و افزود:هدف از اجرای سند تحول، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای نوین ایجاد شده در قوه قضاییه است تا رسیدگی به پروندهها با سرعت، دقت و شفافیت کامل در خدمت اجرای عدالت باشد.