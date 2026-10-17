به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس‌کل دادگستری استان لرستان در بازدید از دادگاه، دادسرا، دادگاه صلح، شورا‌های حل اختلاف و طرح عمرانی مجتمع قضایی در حال ساخت کوهدشت بر ضرورت نقش‌آفرینی جدی دستگاه‌ها در شکوفایی ظرفیت‌های کشاورزی و دامداری این شهرستان تاکید کرد.

عمران علی‌محمدی ضمن بررسی دقیق روند رسیدگی به پرونده‌ها و چگونگی ارائه خدمات به مراجعان در بخش‌های دادگاه، دادسرا، دادگاه صلح و شورای حل اختلاف بر ضرورت تحول جدی در ارتقای شاخص‌های خدمت‌رسانی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان کوهدشت در حوزه‌های کشاورزی و دامداری افزود: این شهرستان از قطب‌های مستعد گردشگری، تولیدی، کشاورزی و دامپروری استان به شمار می‌رود و ضرورت دارد همه ی مسئولان اجرایی و متولیان امر با درک درست از این ظرفیت‌ها، اقدامات ویژه و جهادی خود را برای شکوفایی اقتصادی و رفع محرومیت منطقه به انجام برسانند.

وی با بیان اينکه برای رفع محرومیت‌زدایی از شهرستان کوهدشت رفتار‌های مدیران اجرایی زیر ذره‌بین نظارت دستگاه قضایی قرار دارد گفت: این شهرستان همچنان با چالش توسعه‌نیافتگی مواجه است؛در سفر رئیس قوه قضاییه، مصوبات راهگشایی در حوزه قضایی برای کوهدشت به تصویب رسیده که اجرای آنها جریان دارد و با تکمیل این زیرساخت‌ها، بستر مناسبی برای اجرای عدالت و احقاق حق فراهم شود.

علی‌محمدی همچنین اجرای دقیق سند تحول و تعالی قضایی را از راهبرد‌های اصلی مجموعه دادگستری لرستان عنوان کرد و افزود:هدف از اجرای سند تحول، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های نوین ایجاد شده در قوه قضاییه است تا رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت، دقت و شفافیت کامل در خدمت اجرای عدالت باشد.