همایش خادمیاران رضوی با هدف ترویج فرهنگ رضوی، تقویت روحیه خدمت‌رسانی به مردم و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان مهریز برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این همایش، خادمیاران رضوی بر ضرورت ترویج سیره و معارف امام رضا (ع)، گسترش فرهنگ خدمت بی‌منت و رسیدگی به نیازمندان تأکید کردند.



تبیین جایگاه خدمت به مردم در آموزه‌های اهل‌بیت (ع)، تقویت همدلی و همبستگی اجتماعی و توسعه فعالیت‌های جهادی و خیرخواهانه از دیگر محور‌های این گردهمایی بود.



خادمیاران رضوی در شهرستان مهریز در قالب برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، در مسیر ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) و خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه فعالیت می‌کنند.