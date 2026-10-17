سرپرست شهرداری منطقه سه آبادان از تعیین محل مجاز تخلیه نخاله‌های ساختمانی در جاده علی‌بن‌ابی‌طالب، منتهی به شهرک خودرویی، خبر داد و خواستار مشارکت شهروندان در شناسایی متخلفان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان،نخاله‌های ساختمانی رها شده در گوشه و کنار شهر آبادان سالهاست که برای ساکنان مناطق مختلف تبدیل به یک چالش جدی شده است.

مخدوش کردن چهره‌ی خیابان ها، ایجاد ازدحام خودرویی در معابر و بسترسازی برای زاد و ولد جانواران موذی بخشی از این مشکل عمومی است که شما شهروندخبرنگاران با ارسال تصویر به تحریریه خبر آبادان خواستار پیگیری آن شدند.

این موضوع را از سرپرست شهرداری منطقه سه آبادان پیگیر شدیم .

حسین مجدم، با اشاره به تداوم رهاسازی غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در برخی نقاط این منطقه گفت: شهرداری برای جلوگیری از تخلیه مجدد نخاله‌ها، پس از پاکسازی محدوده و جمع‌آوری پسماندهای ساختمانی، اقدام به نصب نیوجرسی کرده است؛ با این حال، برخی افراد همچنان به‌صورت شبانه در این محل نخاله تخلیه می‌کنند.

وی افزود: شهرداری برای ساماندهی نخاله‌های ساختمانی، قطعه زمینی را در جاده علی‌بن‌ابی‌طالب، منتهی به شهرک خودرویی اجاره کرده و این محل به شهروندان اطلاع‌رسانی شده است، اما با وجود فراهم شدن محل مشخص برای تخلیه نخاله‌ها، برخی افراد همچنان از این محل استفاده نمی‌کنند.

سرپرست شهرداری منطقه سه آبادان با اشاره به فعالیت نیروهای شهرداری در سه شیفت کاری صبح، عصر و شب ادامه داد: گستردگی محدوده، تعدد زمین‌های فاقد حصار و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، کنترل و شناسایی متخلفان را دشوار کرده است.

مجدم از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی، شماره پلاک خودروی متخلفان را به شهرداری اعلام کنند تا اقدامات قانونی لازم از طریق مراجع قضایی انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط، از جمله ستاد جلوگیری از تصرف اراضی و سازمان مدیریت پسماند، برای مقابله با این معضل تأکید کرد.