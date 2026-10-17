به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان گفت: اردوی جهادی پزشکی قرارگاه شهید مولانیا با مشارکت این شرکت، حوزه بسیج شرکت ملی نفت ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خوزستان، در شهر‌های خرمشهر، آبادان و اروندکنار برگزار شد و طی آن، خدمات متنوع پزشکی و سلامت‌محور به مددجویان و اقشار کم‌برخوردار ارائه شد.

امید نصیری افزود: در جریان این اردوی جهادی، بیش از ۵۰۰ مورد معاینه و بررسی سلامت چشم انجام شد و بیش از ۳۵۰ عینک نیز به مراجعان اهدا شد. همچنین، خدمات معاینات تخصصی بانوان و غربالگری سلامت حدود ۲۰۰ نفر از زنان ارائه شد. انجام آزمایش‌های تخصصی با هدف پیشگیری از بیماری‌ها و تشخیص زودهنگام نیز از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

وی ادامه داد: تمرکز بر شهر‌ها و مناطق کم برخوردار حوزه تاسیساتی شرکت نفت و گاز اروندان، بیانگر توجه این شرکت به نیاز‌های اجتماعی و درمانی ساکنان مناطق پیرامونی است و تلاش برای تسهیل دسترسی آسان‌تر اقشار کم‌برخوردار به خدمات سلامت است؛ اقدامی که می‌تواند در تقویت پیوند میان صنعت نفت و جامعه محلی و توسعه مشارکت‌های اثربخش در مسیر محرومیت‌زدایی نقش‌آفرین باشد.