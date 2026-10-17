در ۱۷ اکتبر، سالگرد نسل کشی در غزه تصاویر کودکان مجروح خانواده‌های داغدار و خانه‌های ویران‌شده، بار دیگر ابعاد فاجعه انسانی در غزه را یادآوری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، حملات نظامی، تخریب مناطق مسکونی و آسیب به مراکز درمانی، زندگی هزاران کودک فلسطینی را با مرگ، جراحت، آوارگی و محرومیت از تحصیل روبه‌رو کرده است.

هم‌زمان، تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی در نقاط مختلف جهان، با محکومیت حملات به غیرنظامیان و حمایت از مردم فلسطین برگزار شده است. حفاظت از کودکان و غیرنظامیان و پاسخ‌گو کردن عاملان نقض قوانین بین‌المللی، همچنان از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این اعتراض‌هاست.