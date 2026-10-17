رئیس فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران گفت: با توجه به اینکه خراسان جنوبی استان نوبنیادی برای ورزش سوارکاری است و جزو استان‌های کم برخوردار محسوب می‌شود فدراسیون سوارکاری به صورت ویژه از رشته استقامت و پرش در خراسان جنوبی حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، محمود حیدری در مجمع عمومی انتخاب رئیس هیات سوارکاری خراسان جنوبی با اشاره به تاکیدات رهبر شهید برای توجه به ورزش‌های سنتی و بومی به ویژه اسب سواری افزود: با توجه به تاکیدات رهبر شهید و همچنین از حیث اقتصادی باید با همدلی در شرایط جنگ تمامی موانع پیش رو را برداشت و برای توسعه ورزش سوارکاری در استان فعالیت کنید.

وی همچنین به ظرفیت‌های سنتی و بومی این استان برای رشته استقامت تاکید کرد و گفت: فدراسیون با فراهم کردن زیرساخت‌ها و استانداردسازی، این استان را برای برگزاری مسابقات اسب دوانی آماده می‌کند تا ورزشکاران این استان بتوانند پس از برگزاری این گونه مسابقات در مسابقات ملی حضور داشته باشند.

رئیس فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه این فدراسیون با تکیه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران در زمینه اسب و سوارکاری در تلاش است تا ضمن حفظ ارزش‌های سنتی، زیرساخت‌های لازم برای رشد و ارتقای این رشته ورزشی را در سطح ملی و بین‌المللی فراهم سازد افزود: فدراسیون سوارکاری کاملا آمادگی دارد که در خصوص تربیت نیروی فنی و کادر فنی برای رشته استقامت و پرش کمک ویژه‌ای به این استان داشته باشد.

محمود حیدری افزود: برای استان خراسان جنوبی همچنین رشته‌های همچون پرش، درساژ، پنی سواری و آموزش پایه برای کودکان نیز در آموزش پایه استعدادیابی مورد توجه است.

وی همچنین از برگزاری مسابقات قهرمانی رشته پرش با اسب مالکین و اسب‌های جوان هفتم و هشتم آبان، قهرمانی رشته درساژ در بهمن ماه و قهرمانی رشته استقامت با برگزاری مسابقات استانی در سراسر کشور در اسفند ماه خبر داد.

اعطای اعتبارات ویژه به این رشته، احداث پیست استاندارد دائمی سوارکاری، ارائه تسهیلات به باشگاه ها، توجه به زیر ساخت مناسب برای باشگاه سوارکاری فردوس و تامین برخی وسایل رشته سوارکاری از جمله خواسته‌هایی بود که اعضای جلسه به آن اشاره کردند.

در این مجمع سعید طوقی با ۱۲ رای به عنوان رئیس هیات سوارکاری خراسان جنوبی در دوره چهار ساله انتخاب شد.

خراسان جنوبی در رشته سوارکاری در جایگاه نهم کشور قرار دارد.